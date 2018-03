An de Rotonden gouf et an der Nuecht op e Méindeg keng Excuse. Well direkt nom LuxFilmFest war et un den Oscaren.

Oscar Public-Viewing (05.03.2018) An de Rotonden konnt een d'Oscar-Nuecht op engem Public Viewing kucken.

Tëscht Los Angeles a Lëtzebuerg si jo och ëmmerhin 9 Stonnen Ënnerscheed. Mä d'Zäitverschibung hin oder hier, e puer Nuetseilen hu sech et net huelen gelooss a sinn awer op d'Live-Iwwerdroung an d'Rotonden gaangen, fir de Spektakel rondrëm de prestigiéise Präis ze gesinn.An eist Kamerateam huet alt mat staarke Kaffi gedronk, fir mam “haarde Kär” d'Oscar Nuecht duerchzemaachen. Well net all d'Gäscht vum LuxFilmFest ware bliwwen, vill vun hinne sinn direkt nom rouden Teppech heem gaangen, esou datt sech virum Ecran nach just e klenge Grupp forméiert huet. Mä wie sech fir Kino begeeschtert an nach Kraaft hat, dee ass och fir d’Oscaren bliwwen.