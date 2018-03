Op Afterparty: Oscar fir bescht weiblech Haaptroll geklaut (07.03.2018) Dem Déif hat awer mat sengem Oscar e bëssen ze opfälleg fir Fotoen an an engem Video gepost.

Ronn 3,8 kg schwéier ass en, 35 cm grouss an huet e Wäert vu ronn 500 Euro. Rieds ass vun de gëlle Statuen, déi de Weekend verdeelt gi sinn: d'Oscaren! Kee ganz héije Käschtepunkt fir déi mat 24 karategem Gold iwwerzunnen Academy Awards.



Ma wéi grouss den emotionale Wäert vun dësen ass, ass der frësch gekréinter beschter Schauspillerin vun dësem Joer Frances McDormand kuerz no der Zeremonie e Sonndeg bewosst ginn. Si krut hiren nämlech um Governor’s Ball, also der After-Party fir d’Oscar Gewënner, geklaut!





An Tréinen an ouni Oscar huet si deemno d’Party verlooss. Iwwerdeems huet sech awer de Terry Bryant iwwert en Oscar deen Owend gefreet an houfreg op de sozialen Netzwierker Fotoen a Videoen dermat gepost! Dir wësst net wien den Terry Bryant ass? Kee Wonner...



Hien hat sech nämlech einfach op d’Party erageschlach an den Oscar vum Frances McDormand agestach.

E Fotograf war dunn op de Mann opmierksam ginn, well hien en net erëmerkannt huet, ma wéi en dunn mam Fotoapparat op den Oscar eragezoomt huet deen den Terry am Grap hat, ass him opgefall, datt et dem Frances säi war.

De Mann gouf festgeholl a krut eng fatzeg Geldstrof. An d'Frances McDormand hire wäertvollen Oscar zréck ... „Frances and Oscar are happilly reunited“ huet et méi spéit du vum Manager geheescht.