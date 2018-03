© RTL Archivbild

Extrait Programm "Feierstëppler"



An der Abtei Neimënster leeft de, déi 12. Editioun steet ënnert dem Motto "Give bed a chance" oder "Make love not war". An déi nächst Deeg wäert do nees nationalen an internationale Cabaret a Comedy gebuede ginn, ëmmer mat engem ganz pickegen Hannergrond. E Freideg trëtt dee Lëtzebuerger Ensemble Feierstëppler op."Déi eng ginn op déi 50 lass an déi aner op déi 60. 3 Männer an 3 Fraen. Si sinn net al. Si sinn am Gaang, al ze ginn. Awer dat dauert nach. Alles zu senger Zäit. Elo erfëllen se sech mol nach en alen Dram. Den Dram vun enger WG."Mat Texter a Musek vu Balli Baldauff, Roll Gelhausen, Francis Kirps, Viv Meintz-Maas, Claudine Muno, Serge Tonnar.

De John Rech iwwer den Zeltik



Den nächsten Dënschdeg ass et dann den Optrëtt vum. Déi zwee Kabarettiste Peter Hörmanseder a Robert Stachel kommentéieren a synchroniséieren op der éisträichescher Tëlee d'Aktualitéit.An hirem Programm steet alles ënnert dem Moto: Wat passéiert, wann déi politesch Realitéit d'Satire iwwerhëlt... dat Ganzt nenne se dann och Fake!Virun 31 Joer ass en anere Festival entstanen, déi sech vum Numm hier ëmmer bescheide ginn huet. Dat ass de klenge Maarnecher Festival , deen awer vun der Qualitéit vun hirer Musekprogrammatioun hier guer net kleng ass a sech e ganz treie Publikum iwwer all déi Joren opgebaut huet. Den éischter klassesche Programm fënnt seng Plaz a verschiddene Kierchen an natierlech och am Cube zu Maarnech.Den Optakt ass e Samschdeg an der Kierch zu Housen mat engem Programm mam Maurice Clement op der Uergel an dem däitschen Acapella-Grupp, eng Fra a 5 Männer, déi verschidde Musekgenre sangen.E Sonndeg ass dann och schonn deen nächste Concert mama mat Wierker vum Robert Schuman, Rachmaninov a Brahms.An och do lount et sech de ganze Programm um Internet nozekucken.An dann ass dëse Weekend nach e Festival, deen och schonn eng gutt Traditioun zu Diddeleng ass, an zwar de, dee scho seng 21. Editioun feiert.Keltesch Musek bréngt ëmmer eng besonnesch Ambiance mat sech, dofir brauch et Instrumenter wéi Duddelsak, Gei, Flute, Harf an Tromm. Eng Melodie, déi einfach kléngt an direkt an d'Ouer geet an déi sech am Vollek einfach weider dréit, zënter laangem. E Folkgenre, deen op de Kelten an hirer Kultur baséiert, dat kënnt aus Irland a Schottland, der Bretagne, mä am Fong vun iwwerall wou dës Kultur och exportéiert gouf.De Festival fänkt e Freideg den Owend u mat dem Prélude - der "Rhapsodie bretonne" fir Uergel an Harf an der Eglise Saint Martin. An e Samschdeg da vu 18.45 Auer u geet et lass mat der "Luxembourg Pipe Band" an dat bis spéit an d'Nuecht an do spillen dann nach "Schëppe siwen".Fir et kuerz a knackeg ze soen: Wat ass den Zeltik? De Responsabele vun der Organisatioun John Rech bréngt et op de Punkt.