De Siegfried Rauch, deen den 2. Abrëll zu Landsberg am Lech op d'Welt koum, huet ënnert anerem matgespillt an "Patton – Rebell in Uniform" oder an "Le Mans", dat zesumme mam Steve McQueen, deen e gudde Frënd vun him gouf.Rollen hat hien och an der däitscher Serie "Es muß nicht immer Kaviar sein" oder an der Karl-May-Fernsehserie "Mein Freund Winnetou", wou de Rauch un der Säit vum Pierre Brice den Old Shatterhand war. Weider Rollen hat hien an "Die glückliche Familie" a vun 1999 bis 2013 war hien de Kapitän Jakob Paulsen an der ZDF-Serie "Das Traumschiff". Zanter 2007 war hien och den Dr. Roman Melchinger an der ZDF-Serie "Der Bergdoktor" an zanter 2017 hat hien och Optrëtter an "Knallerkerle" (SAT.1.).Alles an allem huet de Siegfried Rauch an iwwer 500 Filmer a Serie matgespillt. Den 11. Mäerz ass hie gestuerwen, nodeems en doheem, a senger Wunneng südlech vu München, an enger Trapp gefall war.