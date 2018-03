© Shutterstock

Grad um Internet ginn et vill Portaler, déi vu sech behaapten, d'Filmer richteg ze bewäerten, esou datt jidderee sech domadder identifizéiere kann. Och ginn et ganz vill Filmkritiker, déi an hire Rubriken an den Zeitungen, um Radio oder op der Tëlee, an tëscht esouguer am Internet mat Bloggen oder Newssitten, déi d'Filmer kritiséieren a bewäerten.Ma ganz dacks sinn déi Kritike ganz subjektiv, well eben all Mënsch en anere Goût huet. Mir selwer ass et dacks genuch geschitt, datt e Film ganz schlecht Kritike krut, dat wuel och net zu Onrecht, ma ech mech awer gutt amuséiert hunn. Well heiansdo ass et, grad am Kino oder doheem virun der Tëlee, emol ganz angenehm, ronn 2 Stonnen d'Gehir auszeschalten, sech beriselen ze loossen an och emol iwwer e ganz flaache Witz ze laachen.Mä komme mer elo bei eis Top 10 vun dëser Woch: Déi schlechste Filmer vun allen Zäiten. Wéi schonn erwähnt ginn et eng Hellewull u Leit, déi Filmer bewäerten an dat och publizéieren. Dës Top 10 ass da keng ganz eege Bewäertung vun dësem Journalist, mä ech hu mer zwee vun de gréisste Filmsitten, rottentomatoes.com an imdb.com*, ugekuckt, an hir Bewäertunge matenee verglach.Zwee talentéiert Basketballspiller a Kollegen, een wëll net an d'NBA, mä Dokter ginn, deen aneren sëtzt am Prisong a wëll en "Underground"-Tournéier géint säi gréisste Rival gewanne. D'Liewe vun deenen Zwee verännert sech, wéi si zwee Meedercher treffen a mat hinnen op Los Angeles ginn.

Rottentomatoes 2% (58% Zuschauer)IMDB: 2,2E Film, deen all déi grouss Filmer, déi ëm 2007 erauskoumen, vun Harry Potter bis bei Pirates of the Caribbean op d'Schëpp hëlt.

Rottentomatoes: 2% (29% Zuschauer)IMDB: 2,4E jonke Mann trëfft seng "Kannerléift" erëm a probéiert en Date ze kréien. Dofir gëtt et just eng eenzeg Konditioun: Hir ganz onattraktiv Frëndin muss och en Date kréien, an dat ass alles anescht, wéi einfach,

Rottentomatoes: 5% (30% Zuschauer)IMDB: 1,9Dem Kirk säi Schwoer huet dëst Joer kee Bock op Chrëschtdag. Well alles, wat Chrëschtdag haut ass, huet näischt méi mam Sënn vun dësem Fest ze dinn. Dofir dem Kirk seng Missioun... Chrëschtdag retten!

Rottentomatoes: 0% (30% Zuschauer)IMDB: 1,5An engem Owend geréit eng Grupp vun 20+ Leit vun enger Naturkatastroph respektiv engem schrecklechen Event, an déi nächst. Och hei ginn nees Filmer aus de Jore ronderëm op d'Schëpp geholl.

Rottentomatoes: 1% (19% Zuschauer)IMDB: 1,9E super-béise Mediemogul wëll all d'Kanner op der Welt mat Hëllef vun der Televisioun kontrolléieren. Déi eenzeg, déi d'Welt nach rette kënnen, ass eng elite Grupp vu Super-Puppelcher, déi sech him entgéint stelle kënnen.

Rottentomatoes: 0% (20% Zuschauer)IMDB: 1,6En Detektiv, spezialiséiert op dat Paranormaalt, entdeckt verschidde mysteriéis Evenementer mat déidleche Suitten.

Rottentomatoes: 1% (10 % Zuschauer)IMDB: 2,4E béissen Optragskiller wëll den Daniel Küblböck ëmbréngen.

Rottentomatoes: Kee Rating (7% Zuschauer)IMDB: 1,6Eng Grupp vun net esou hippe Studentinnen wëllen en Zëmmer am hippsten Haus um Campus vun der South Beach University, wou sech souwisou alles nëmmen em dat eent dréint....

Rottentomatoes: 0% (17% Zuschauer)IMDB:1,7Eng Grupp Studente reest op eng Insel, fir un engem Rave deelzehuelen. Ma séier gëtt dës Feier vun Zombien iwwerlaf.

Rottentomatoes: 3% (9% Zuschauer)IMDB: 2,1Dëst Thema hunn ech mer aus engem bestëmmte Grond erausgesicht, mä et huet eng kleng perséinlech Virgeschicht: Op menger Uniszäit hunn e puer Kommilitonen an ech decidéiert, fir eis eben e puer vun deene vun de Kritiker als schlechste Filmer vun allen Zäiten ofgestempelt Filmer selwer unzekucken. Fir den éischten Owend hate mer dunn ausgemaach, datt jiddereen e schlechte Film soll besuergen a mir géifen zesummen decidéieren, wat mir kucken... Wat fir ee Feeler. Eraus koum e Film, fir dee mir 2,50 Euro Porto bezuelt hunn, wat deemools méi wéi duebel esou vill war, wéi dat, wat mer fir de Film bezuelt hunn. Nodeem mir dunn "Daniel der Zauberer" mam, vum an iwwer de fréieren "DSDS-Star" Daniel Küblböck GANZ gekuckt haten, hu mer decidéiert: Dach, heiansdo ass et awer besser, wann een op d'Kritiker lauschter. Also, wann dir iech wierklech eng Kéier wëllt grujelegen, ouni en Horrorfilm ze kucken, da kann ech iech dëst "Meeschterwierk" just un d'Häerz leeën.*Op Rottentomatoes ginn et zwou Variante vu Ratings. Den Tomatometer baséiert sech op d'Ratings vun de Reviews, also de Filmkritiker baséiert, an donieft och dat, wat d'Fans vun de Filmer halen. Op imdb.com ginn all déi individuell Ratings vun de User genotzt, fir hir Statistik opzebauen. Un Hand vun der IMDB-Worst-50-Lëscht an de Score vun dëse Filmer op Rottentomatoes hu mer dëse Ranking zesummegestallt.