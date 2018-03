Premiere vum "White Fang": Bléck hannert d'Kulisse vum Film (12.03.2018) Den Oscargewënner Alexandre Espigares hat op d'Premier vu sengem neien Animatiounsfilm invitéiert.

Full House an der Philharmonie. De leschte Freideg huet dem Alexandre Espigares säin Animatiounsfilm “White Fang” grouss Avant-Première gefeiert. A wann en Oscar-Gewënner invitéiert, da kommen se all.



Ënnert den Invitéeë waren ënner anerem de Grand-Duc Henri, de Xavier Bettel, Etienne Schneider, Gast Waltzing,.



Den heemleche grousse Star vum Owend war awer en Hond: den Hermes. Obwuel et en animéierte Film ass, war en echten Hond d’Virlag fir d’Beweegungen vum Wollefszant. Mat der Motion Capture Technologie sinn déi reell Mouvementer op den Écran iwwerdroen ginn. Sou dass den Hermes och säi grousse Moment op der Bühn hat bei der Avant-Première.









De Film ass a Kombinatioun mat live Musek vum OPL an der Philharmonie gewise ginn. En Héichpunkt no der jorelaanger Produktioun, déi mir iwwert déi lescht puer Méint begleet hunn. Nieft den Animatiounen an dem Enregistrement vun der Filmmusek, waren mer och am Toun-Studio dobäi, wou d’Synchronstëmmen opgeholl gi sinn. An der Lëtzebuergescher Versioun vum Film héiert een ënner anerem d’Désirée Nosbusch an den Luc Schiltz. Enn Januar hu mir si bei den Aarbechten am Studio besicht. D’Désirée huet d’Roll vum Maggie iwwerholl, déi eenzeg weiblech Figur am ganze Film. Fir si wier et interessant gewiescht ze gesinn, wéi aus dem Zesummespill vun Animatioun a Stëmm ee Personnage entsteet.







Genee sou wéi fir de Luc Schiltz, war et och fir d’Désirée déi éischt Kéier, dass si enger animéierter Figur d’Stëmm léint. Fir verschidden Zeenen stoungen déi zwee Schauspiller och zesumme virum Mikro. Um Ufank wier et eng komesch Situatioun, erkläert de Luc Schiltz, et géif ee praktesch matenee schwätzen, ouni sech unzekucken, vue, dass een den Text um Écran ofliese muss. Am Géigesaz zum Schauspill muss een hei alleng mat der Stëmm iwwerzeegen. D’Gester an d’Mimik géingen trotzdem automatesch dobäi kommen, seet d’Désirée. Wéi den Animatiounsfilm op lëtzebuergesch kléngt, kann ee vum 28. Mäerz un am Kino gesinn.





Déi englesch Versioun ass bei der Avant-Première an der Philharmonie op alle Fall gutt ukomm. No 85 Minutte war de Ciné-Concert eriwwer, an den Alexandre a seng Equipe si mat engem laangen Applaus belount ginn. Hie selwer wier och zefridden, sot hien eis erliichtert nom Film. Wéi et fir hien no dësem Projet weider geet, wollt hien eis awer nach net verroden. Verschidde Weeër hätte sech him opgemaach, fir wéi een hie sech awer entscheet, hält en nach fir sech.