"Mam Brëll vu Jonke gekuckt": Foto vum Alain Goedert.

Dëst Joer gëtt et e ganz besonneschen Highlight: An där komplett restauréierter Zéintscheier, wou de CRIAJ säin Doheem huet, maachen déi Jonk mat ënner dem Motto: "Mam Brëll vu Jonke gekuckt". Et si formidabel Graffiti, Tableauen, Collagen a Fotoen derbäi erauskomm!Hei de Programm vun "Maacher Oart":Juliette Theisen-Thinnes, Acrylmolerei a PowertexCarole Theis, BijouenCRIAJ, Eege Kreatiounen"D'Zéintscheier fréier an haut", Virtrag mam Monique Hermes den 1. Abrëll an den 2. Abrëll 2018 um 16.30 AuerVera Faber, MolereiEege Kreatioune vun de Bewunner a vum PersonalBettina Lohmann-Hoffmann, "Art à l'école"Photo-Club «Flash», Eege Kreatiounen a Maacher an den 2 WeltkréicherD'Ausstellunge sënn op vum 31. Mäerz-2. Abrëll 2018 vu 14.00-18.00 Auer. Den Entrée ass fräi.Organisateur ass d'Kulturkommissioun Gréiwemaacher.