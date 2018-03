Expo "Hit Me One More Time" vum Patrick Galbats (14.03.2018) De Fotograf war an Ungarn op de Spure vu sengen eegenen Originnen a stellt elo am CNA zu Diddeleng aus.

D'Annick Goerens huet sech vum Fotograf duerch seng Ausstellung féiere gelooss.Et si seng ungaresch Originnen, déi de Patrick Galbats - ungaresch ausgeschwat Golbatsch - vun sengem Bop, deen hien awer ni kennegeléiert huet, matkrut an déi hie motivéiert hunn, fir d'Land um ëstleche Rand vun der Europäescher Unioun ze entdecken. Duerch d'Flüchtlingskris 2015 huet sech déi perséinlech, nostalgesch Aarbecht dunn och ëmmer méi an eng politesch Observatioun transforméiert. Nieft dem 175 Kilometer laange Grenzzonk mat Serbien, deen eng dominant Plaz an der Expo huet, sinn et uechter vill kleng Dierfer absënns, déi vill nationalistesch Dekoren, dorënner och ganz rezent Monumenter, déi dem Fotograf an d'A gespronge sinn.D'Expo ass an 3 Deeler an 2 verschiddene Raim opgedeelt. An deenen éischten 2 Deeler wëll sech de Fotograf ganz bewosst vun enger journalistescher Approche distanzéieren an huet dofir all Zort Legenden ënnert de Fotoe fortgelooss:"'t ass mir éischter drëm gaangen, eng Ambiance ze kreéieren, vläicht och méi eng kënschtleresch Aarbecht ze maachen, déi natierlech an engem dokumentaresche Stil gemaach ass, awer ouni weideren Text. Déi kann ee sech och ukucken a verstoen, wann een dat e bëssen op sech agoe léisst, ouni Text."Am drëtten Deel hëlt sech de Patrick Galbats dann e Journalist mat bäi, fir d'Geschicht vun Ungarn z'erklären.Den Numm "Hit Me One More Time" kënnt iwwregens vun engem Tattoo, deen op der Broscht vun engem ungaresche Jugendleche veréiwegt ass. Et géing nämlech immens gutt d'Gefill beschreiwen, dat vill Ungaren hätten, nämlech Affer ze si vun der Geschicht. A wéi enge Forme sech dës Angscht ausdréckt, gesäit ee bis den 29. Abrëll an der Expo am CNA zu Diddeleng.