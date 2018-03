© Archivfoto

2019 wëll ee jo souwisou mat engem ganz neie Konzept kommen, fir dëst Joer war eng Zort Iwwergangsfestival geplangt, ma dorausser gëtt näischt.



Et gouf elo einfach ze knapp mat der Zäit, seet den Iechternacher Buergermeeschter Yves Wengler. Et hätt een et ze laang erausgezunn. D'Majoritéit vum Verwaltungsrot huet sech géint den Iwwergangsfestival decidéiert, well een dat net uerdentlech kommunizéiert géif kréien.





Den Yves Wengler



Verschidde Problemer wiere bekannt, ënner anerem wier d'Konkurrenz grouss. Dofir misst een eben elo eppes anescht bidden ewéi déi aner.Den Iechternacher Festival gëtt et zënter 1975.