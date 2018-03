"Frühlings Erwachen" am Escher Theater (16.03.2018) 14 Joer stoung de Charel Muller un der Spëtzt vum Escher Theater. Fir d'Saison 2018-2019 gëtt hien d'Responsabilitéit weider un d'Carole Lorang.

Et ass eng Produktioun, déi symbolesch steet fir d'Aarbecht vum Charel Muller: eng Co-Produktioun mat dem däitschsproochegen-rumäneschen Theater vun Temeschwar. Zënter 2007, wou nieft Lëtzebuerg och Sibiu europäesch Kulturhaaptstad war, existéiert dës nohalteg rumänesch-lëtzebuergesch Zesummenaarbecht.De Klassiker vum Frank Wedekind, deen iwwregens viru genee 100 Joer gestuerwen ass, ass mat senger gesellschaftspolitescher Kritik a senger Provokatioun géint all prüd Moral och haut nach ëmmer aktuell. No der Première zu Temeschwar ass d'Trupp elo mat dem „Frühlings Erwachen“ op der Escher Bühn. Et ass fir de Charel Muller eng Freed d'Schauspiller erëmzegesinn, mä et ass och en nodenkleche Moment, well hien als Theater-Direkter ophält.E Bilan wëll den Direkter elo nach net zéien, et waren intensiv 14 Joer, mä op eppes kann e gutt verzichten, dat sinn déi administrativ Saachen.