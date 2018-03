De Joshua Redman huet zoufälleg de Lëtzebuerger Trio Reis-Demuth-Wiltgen gesinn an héieren. Hie war begeeschtert a wollt mam Trio op Tournee goen.

Saxophonist Joshua Redman an der Philharmonie (17.03.2018)

E Samschdeg gouf et Realitéit. De Joshua Redman ass zesumme mam Trio Reis-Demuth-Wiltgen an dem OPL an der Philharmonie opgetrueden.