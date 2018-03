Den däitschen Acteur ass am Alter vu 76 Joer gestuerwen. Hien huet als Max Palu am Saarland enquêtéiert.

© SR

Vun 1988 bis 2005 war de Senf als "Hauptkommissar" Max Palu zu Saarbrécken an Ëmgéigend aktiv.Och zu Lëtzebuerg gouf enquêtéiert, zum Beispill an "Salü Palu". Dat war dem Palü säin éischte Fall, et war dee 7. Tatort vum Saarlännesche Rundfunk an den 201. aus der ganze Serie. 1988 gouf e fir d'éischt gewisen.De Jochen Senf hat och eng Roll am Andy Bausch sengem "Troublemaker". Do war hien den "Erwin, die Ratte".