Vu Bëbeeë mat Mamm a Papp iwwer d'Seniore bis zu de Moniteuren hunn iwwer 200 Turner hir Choreographië virgefouert.De President Serge Wagner war houfreg op seng Ekippen, well net nëmmen um Gala hu si gewisen, wat si kënnen, mä och op den Tournoien hu si déi eng oder aner Medail gemaach a verschidden 1., 2. an 3. Plaze mat heem bruecht.D'Turngala war eemol um Samschdeg den Owend an um Sonndeg de Mëtteg ze gesinn.