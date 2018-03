Hip-Hop-Formatioun Käfig suergt fir visuelle Sënnesrausch (18.03.2018) Déi franséisch Compagnie, Käfig, zielt zu deene beschten an innovatiivsten Hip-Hop-Formatiounen aus Europa.

An der Virstellung "Pixel" beweege sech 11 Dänzer an Akrobate vun der Compagnie Käfig duerch e faszinéierende Kosmos. Zesumme mat den Digitalkënschtler Adrien Mondot a Claire Bardainne huet de Choreograph Mourad Merzouki en Danzkonschtwierk kreéiert, an dem déi synthetesch Welt vun der Computeranimatioun an déi kierperlech Realitéit vun den Dänzer zu enger ganz eegener Dimensioun ze verschmëlze schéngen.Statesch a beweegten Digitaleffekter loossen op der Bühn eng bal perfekt Illusioun vun engem dräidimensionale Raum entstoen. Wéi vun Zauberhand verwandele sech d'Pixelen a Reen, Wellen, oder Reefer. D'Dänzer dirigéieren d'Projektiounen, ma d'Pixele fuerderen och d'Kierperen eraus.Dëse poeteschen Dialog zwëschen Dänzer an Digitaleffekter léisst de Spectateur d'Grenzen zwësche materieller an imaginärer Welt vergiessen an erméiglecht et him den Danz op eng ganz nei Aart a Weis ze betruechten.