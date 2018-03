No 2013 gouf et de Weekend bei enger Opféierung vum Cirque du Soleil nees een déidlechen Tëschefall.

© AFP (Archivbild)

An der Stad Tampa am US-Bundesstaat Florida ass e Samschdeg den Owend Lokalzäit een Akrobat vum Cirque du Soleil bei der Première vu senger Show "Volta" an d'Déift gefall. E Sonndeg huet den Zirkus matgedeelt, datt den 38 Joer alen Akrobat an der Klinik u senge Blessure gestuerwen ass.De Cirque du Soleil huet déi weider Virstellungen zu Tampa annuléiert.Beim Cirque du Soleil ass et net den éischten déidlechen Tëschefall. 2013 war eng Akrobatin virum Public eng 15 Meter an d'Déift gefall. D'Sarah Guyard war dout op der Plaz.