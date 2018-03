Eure Hosen









Dëst haten d'Kollegen vun Eldoradio gemellt.Nach der tollen Wintertournee im November und Dezember sind wir schon voller Vorfreude auf die kommenden Monate. Deshalb haben wir uns entschieden, noch zwei weitere Konzerte anzusetzen. Am 18.05. spielen wir in der Rockhal in Esch-Alzette (Luxemburg) und am 20.05. in der VW-Halle in Braunschweig. Wir freuen uns sehr auf Euch.Der Vorverkauf dafür startet Morgen am 20.3. um 18Uhr exklusiv über http://shop.dietotenhosen.de/ Hasta luego