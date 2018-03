Kultur: Am meeschte gelies

Mat dëser Initiativ wëll de Jury op d'Diversitéit an d'Qualitéit vun der Literaturproduktioun zu Lëtzebuerg hiweisen a sou zu der Promotioun vun den Auteuren an hire Wierker bei der Lieserschaft an der medialer Ëffentlechkeet bäidroen.

D'Shortlëscht an alphabetescher Reiefolleg, wéi e um Dënschdeg am Nomëtteg publizéiert gouf, ass:

Pol Greisch, Tëscht Kaz a Kueder. Geschichten, Éditions Guy Binsfeld.



Georges Hausemer, Fuchs im Aufzug. Erzählungen, Capybarabooks.



Nico Helminger, Kuerz Chronik vum Menn Malkowitsch sengen Deeg an der Loge. Erzielungen, Éditions Guy Binsfeld.



Roland Meyer, Tel Mo. E Kannerbuch fir erwuesse Leit, Op der Lay.



Tom Nisse, Une vérification de l'origine, Hydre Éditions.

De Laureat vum Prix Servais 2018 gëtt Enn Abrëll annoncéiert. De Präis ass mat 6.000 Euro dotéiert.



Hie soll dat wichtegt literarescht Buch, dat d'Joer virdrun erauskomm ass, priméieren.



Decidéieren deet en onofhängege Jury. Dee gëtt presidéiert vum Jeanne E. Glesener, Member si Simone Beck, Odile Linden, Claude Mangen, Pierre Marson, Jeanne Offermann, Alex Reuter, Aimée Schultz a Sébastian Thiltges.