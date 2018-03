De Superjhemp an der Rockhal (20.03.2018) Dir hutt se bestëmmt och schonn emol gesinn am Himmel schwiewen. Vläicht souz och ee vun Iech schonn eng Kéier an engem. Engem Ballon.

Hei ginn et awer net just déi, mat deenen ee fléie kann. Et gëtt och déi sougenannte Modell-Ballonen. Déi si just, fir schéin ze maachen. Een dovun, e ganz bekannten, ass awer elo ze déck, de Superjhemp Ballon.



Seng Besëtzer kënnen en duerfir net iwwerall mathuelen an duerfir hunn d’Leit vun de Modellballonen Lëtzebuerg a.s.b.l. e Méindeg an der Rockhal en opwennegen Test gemaach. Si hunn de risege Ballon opgeblosen a mat enger Wäermbildkamera gekuckt, wéi d’Hëtzt sech genee am Ballon verdeelt.