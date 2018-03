© MNHA

Konkret geet et hei ëm een 3D-Modell, deen an 360-Grad-Panoramaen all eenzelnen Eck vum Musée weist, mat all den Objeten déi et do ginn. Et gläicht engem Poppenhaus, wou et villes ze entdecke gëtt.

Ee vun den Defie war et ee "flëssege" Rondgang hinzekréien. De Visiteur soll nämlech kënne säi virtuellen Tour duerch de Musée maachen, ouni datt et wackelt, ouni datt d’Pläng krockeleg sinn an net 100 Prozent openee passen. Ma een aneren Defi war d'Komplexitéit vum Musée vu ronn 7.000 Quadratmeter. Mat iwwer 800 Scannen huet een um Enn den 3D-Modell vum Musée zesummegebitzt, sou de Luc Schengen vun In-Visible.



Mam virtuellen 3D-Tour duerch de Musée sollen d’Leit, déi am Rollstull sëtzen, d’Méiglechkeet kréien, a Reim kënne kucken ze goen, wou si keen Accès hunn. Och Leit, déi hir Visitt wëlle preparéieren, kënnen iwwert den Internet op de Projet Zougrëff hunn, zum Beispill Touristen déi sech iwwert d’Kollektioune wëllen informéieren. D'Visiteuren hunn awer och d'Méiglechkeet sech während hirer Visitt duerch de Modell am Musée ze orientéieren, sou den Direkter vum MNHA, De Michel Polfer.





Fir déi virtuell Visitt nach méi realitéitsgetrei ze maachen, kann ee se awer och via Google Card Board noempfannen.Ma Reim déi geséchert sinn, sinn zwar villäicht am Modell integréiert, mä am grousse Plang kann de virtuelle Visiteur hei net drop klicken. Den Ament kënnen déi ënnerschiddlech Sektiounen am Musée mat hire Konschtwierker eenzel ugeklickt ginn. Zu engem spéidere Moment wëll een och d’Tableauen, d’Skulpturen esou wéi aner Wierker beschrëften a verlinken.De Projet wéi en zanter e Freideg um Internet ze fannen ass, ass och geduecht, fir Expoen ze archivéieren.Wien um 3D-Modell vum MNHA interesséiert ass, an elo scho Loscht huet een Tour duerch d’Gebailechkeeten ze maachen, ouni sech ze deplacéieren, kann dat iwwert www.mnha.lu maachen.