© RTL-Archiv

Si gëtt mat Spannung erwaart. Am Escher Theater ass um Mëttwoch den Owend eng grouss Informatiounsversammlung, op där déi zwee Coordinateure vun Esch 2022 déi betraffe Gemengen nach emol iwwert de Projet vun der europäescher Kulturhaaptstad informéieren.



Och Membere vum Verwaltungsrot sinn dobäi, fir op Froen vun de Lokal-Politiker kënnen ze reagéieren.



Bis ewell sinn all Süd-Gemengen mat u Bord, bis op Käerjeng, an et goufen och Collaboratioune mat der Unesco a mat der Uni Lëtzebuerg festgehalen.



Am Virfeld vun dëser Reunioun e Mëttwoch den Owend gëtt et awer hefteg Kritik vum President vun der Esch 2022 ASBL, dem Escher Buergermeeschter Georges Mischo. Wéi hien an engem Interview mam Tageblatt sot, géif ee sech heiansdo virkommen "wéi wann ee mat Schüler géif schwätzen“.



De Georges Mischo viséiert domat déi zwee Coordinateuren, deenen hire Kontrakt Enn Juni ausleeft a bis ewell nach net verlängert gouf.



Dacks kéinten d’Janina Strötgen an den Andreas Wagner och keng Äntwerten op finanziell Froen ginn, oder wiere bei wichtege Reuniounen net present, sou di oppe Kritik vum Georges Mischo.



Andreas Wagner a Janina Strötgen © RTL-Archiv



Während enger Reunioun di lescht Woch hätten di zwou betraffe Persounen dann och zouginn, dass si sech mat Finanzen net gutt genuch géifen auskennen. Dowéinst sollten si a Zesummenaarbecht mat der ASBL nees alles op d'Rei kréien, sou de President dovunner. Si hätten e provisoresche Käschtepunkt an Héicht vu 4.965.000 Euro fir dëst Joer agereecht.



Si hunn allerdéngs just fënnef Milliounen zu hirer Verfügung. Et géif domat nach just e Puffer vu 35.000 Euro bleiwen, gëtt de Georges Mischo ze bedenken.



Et bräicht just eppes schif ze lafen, da wieren se nees am Defizit.



Am Interview mam Tageblatt sträicht de de President vun der Esch 2022 ASBL och de Problem vum Logement fir d’Visiteuren ervir, déi a 4 Joer erwaart ginn. Vill Hoteller géifen et an der Süd-Regioun schliisslech net ginn, betount nach den Escher Buergermeeschter.



Ma och op dëse Problem hätten d'Coordinateure vun Esch 2022 de Mataarbechter vum ORT Sud net geäntwert.