40 Joer Danzschoul Li Marteling: Duechter iwwerhëlt! (28.03.2018) D'Li Marteling bleift wuel an der Danzschoul, mä hir Duechter Cathy Moes iwerhëlt.

40 Joer Danzschoul Li Marteling: 40 Joer Succès! Et war eng vun deenen éischten Danzschoulen, déi zu Lëtzebuerg hir Dieren opgemaach hunn, an et gëtt se nach ëmmer.



Mir maachen eng Zäitrees a kucke 40 Joer zréck op eng Erfollegsgeschicht. Den 18. September 1978 war déi éischte Kéier, wou d’Li Marteling zu Lëtzebuerg a senger Danzschoul Course ginn huet - en Dag, un deen d'Li nach gären zréckdenkt, wëll do huet definitiv alles ugefaangen.



Lo wäert et awer Changementer an der Danzschoul ginn, d'Li Marteling gëtt d'Gerance nämlech un hir Duechter Cathy Moes virun. D'Li Marteling bleift wuel an der Danzschoul, mä hir Duechter Cathy Moes iwwerhëlt déi komplett Gerance.







Mir kucken zeréck an entdecken eng flott Vergaangenheet, déi ons ënnert anerem an den 80er mat op New York hëlt oder ons verréit, a wat fir enge Staaten dem Li Marteling seng Dänzer schonn op der Bühn stoungen.