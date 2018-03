De Musée mécht da seng Diere vun donneschdes bis sonndes vu 14 bis 18 Auer op. Am Juli an August da vun dënschdes bis sonndes.

Visitte ginn nomëttes um 14.30, 15.30 a 16.30 Auer ugebueden.Gruppe kënnen dat ganzt Joer iwwer empfaange ginn.

Das Museum ist dann in den Monaten April, Mai, Juni und September ab Donnerstag bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr für Einzelbesucher geöffnet. Juli und August ab Dienstag bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr. 3 Besichtigungen finden jeden Nachmittag statt: 14:30 Uhr, 15:30 Uhr und 16:30 Uhr.



Gruppen ab 16 Personen werden ganz jährlich angenommen. Reservieren kann man über die Homepage www.mnm.lu.

Grubenbesichtigungen



Die Grubenbesichtigung findet immer in Gruppen (min. 16 Pers. - max. 31 Pers.) und in Begleitung eines Museumsführers mit entsprechenden Fachkenntnissen statt.



In die Grube gelangt der Besucher während einer rund 20minütigen Fahrt mit der Grubenbahn. Anschließend werden die Stollen zu Fuß besichtigt, wo dem Besucher die verschiedenen Techniken der Eisenerzförderung erklärt werden. Die Führung dauert ungefähr anderthalb Stunden. Danach gelangt der Besucher wieder mit der Grubenbahn ans Tageslicht.



Die Gruppenbesichtigung ist für jede Alterskategorie geeignet und ist für Rollstuhlfahrer zugänglich.



Die Temperatur in der Grube beträgt durchschnittlich 10°C und bleibt das ganze Jahr über konstant. Es ist somit unbedingt notwendig ein warmes Kleidungsstück mitzunehmen. In der Grube kann man sich ohne Gefahr bewegen. Es ist jedoch ratsam Schuhe mit flachen Absätzen zu tragen. Das Tragen des Helms ist obligatorisch. Das Mitbringen von Hunden ist nicht erlaubt.