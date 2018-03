E Mëttwoch den Owend war eng grouss Informatiounsversammlung am Escher Theater, wou sech och déi zwee Vizepresidente vum Verwaltungsrot, d’Buergermeeschteren vun Diddeleng an Déifferdeng, Dan Biancalana a Roberto Traversini dofir ausgeschwat hunn, dass d'Janina Strötgen an den Andreas Wagner d'Coordinateure vun der Esch2022 bleiwen.



Dat soll och esou dem Verwaltungsrot proposéiert ginn, sot e Mëttwoch den Owend de Georges Mischo, de President vun der Esch2022 ASBL.



Am RTL Interview sot de Buergermeeschter vun Esch en Donneschdeg de Moien, dass ee sech e Mëttwoch, am Virfeld vun der Versammlung mat de Coordinateuren ausgeschwat hätt. Hie wier awer verflicht gewiescht op verschidde Problemer hinzeweisen a Kritik ze formuléieren, dëst als President vun enger ASBL, déi ëmmerhin 70 Milliounen Euro geréiert, sou de George Mischo. Hie géif och weiderhin zu sengen Aussoe stoen. No de Gespréicher vun e Mëttwoch wier d'Saach awer elo fir hie gekläert.



Enger Decisioun vum Verwaltungsrot wollt a kann de Georges Mischo awer net virgräifen. Sollten d'Kontrakter vun deenen zwee Coordinateure verlängert ginn, kann hie sech eegenen Aussoen no eng weider Zesummenaarbecht mat deenen zwou betraffene Persoune virstellen. Hien hätt och ni gesot, dass d'Kontrakter net solle verlängert ginn. Mä et misst elo de Votte ofgewaart ginn a wa se verlängert ginn, wier dat fir hien absolut kee Problem, huet den Escher Buergermeeschter nach betount.



Zanter dem 14. Mäerz zielt de Verwaltungsrot vun der Esch2022 ASBL iwwregens 20 Leit. Hëllef kréie si vum Kultur-, Finanz-, Tourismus- an Nohaltegkeetsministère. E Mëttwoch wier och decidéiert ginn e Group de travail ad hoc anzeberuffen, fir Retarden am Finanziellen- an am Administrativen opzeschaffen. Dono soll sech e comité de suivi all Woch gesi fir iwwert de Projet an eventuell Problemer ze schwätzen.



Déi aktuell Diskussiounen géifen dem Projet net schueden, betount nach de Georges Mischo. Och de Virworf, déi Escher Politiker géifen de Projet "versenken" huet hien net gëlle gelooss. Jidderee géif un de Projet gleewen. Souwuel déi betraffe Buergermeeschter, wéi och hien als President vun der Esch2022 ASBL. D'Kulturhaaptstad géif e grousse Succès, zesumme mat deenen 10 oder souguer hoffentlech 11 Gemenge ginn, sou nach de George Mischo, an dat och iwwer 2022 eraus.

