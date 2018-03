Um Dag vum Start vun der Tour zu Leipzig hat d'Band nach en Optrëtt am Morgenmagazin um ZDF, wou et ëm Lëtzebuergesch, ëm Lëtzebuerg an ëm Musik goung.

Virun hirem éischten Optrëtt vun hirer Tour waren d'Jonge vun Tuys als Invitéë vum Morgenmagazin am ZDF. Do huet hire Gittarist Tun Biever dem mo:ma-Moderator e Lëtzebuerger Saz bäibruecht: "Mir ginn nach laang net heem". De Moderator Mitri Sirin war iwwerrascht: "Wir gehen noch lange nicht nach Hause. [...] Ich dachte, das ist so schwiereg, dass ich es nicht hinbekomme."Dono huet den Tun Biever, deen och op den Ursprong vu sengem Virnumm ugeschwat gouf, erkläert, datt si véier, wéi si 10 Joer al waren, d'Band gegrënnt hunn. Lues a lues gouf aus der Schülerband eng Band, déi och an Europa op Tour ka goen. Déi Tour huet dann och e Mëttwoch, also de selwechten Dag, wéi si Invitéen am Morganmagazin waren, ugefaangen, dat mat Owes hirem éischte Concert zu Leipzig.Weider Informatiounen iwwer d'Band, hir Tourdaten an hir CD fannt der op tuys.lu oder op hirem Facebook