Esch2022: Coordinateure reagéieren / Rep. Claudia Kollwelter



Nodeems den Escher Buergermeeschter Georges Mischo déi zwee schaarf kritiséiert hat, wéinst ënnert anerem der finanztechnescher Ëmsetzung vum Kulturjoer, gi béid Coordinateuren och kloer zou, datt si net alles kënne geréieren.

Et bräicht een e Finanzexpert, e Kommunikatiounsexpert. Et wiere vill spezifesch Tâchen, déi professionell missten iwwerholl ginn, betounen d'Janina Strötgen an den Andreas Wagner.



D'Janina Strötgen: Et ass jo elo sou, datt et wierklech esou ausgesäit, datt eppes geschitt. Den CA ass méi grouss ginn, et si Leit dran, déi eppes verstoe vu Finanzen, déi och schonn Erfahrunge mam Kulturjoer 2007 an 1995 hunn. Mir hoffen, datt elo eng Struktur wierklech opgebaut gëtt, déi eis e Kader gëtt, wou mir konkret an inhaltlech kënne schaffen.



Déi ganz Polemik ronderëm d'Kulturjoer erkläre sech déi 2 Coordinateuren ënnert anerem duerch d'Gemengewale vun zejoert, no deenen et jo zu engem Changement an der Escher Gemeng koum. Si wieren ënnert enger anerer Gemengeconstellatioun agestallt ginn, et wier deemno normal, datt jiddereen Zäit bräicht, sech uneneen ze gewinnen, an et vill Froe géinge ginn. Doduerch wier een awer elo eben och laang blockéiert gewiescht. Wat de Budget ugeet, deen och schonn dacks thematiséiert gouf, mécht den Andreas Wagner e Verglach mat aneren europäesche Stied: Déi Kandidatur, déi Esch an de Süde gestallt huet, ass eng vun de bëllegsten. Ganz objektiv gesot, eng vun de bëllegste Kandidaturen, déi et iwwerhaapt gëtt. Dat huet domadder ze dinn, datt et keen nationale Concours zu Lëtzebuerg ginn huet.



Et hofft een dann och elo, datt et endlech viru geet.



D'Janina Strötgen: Normalerweis sollte mir elo wierklech an den nächsten Deeg ee Büro am Zentrum vun Esch kréien. Dat ass immens wichteg, dann hu mir eng Visibilitéit, d'Leit kënne kommen a mir kënne mat hinnen diskutéieren.



Wat d'Kontrakter vun de Coordinateuren ugeet, déi nach bis Enn Juni lafen, soll de Verwaltungsrot decidéieren, wéi et fir déi 2 weider geet. Wéini et zu der Ofstëmmung kënnt ass nach ongewëss.



D'Janina Strötgen: Fir eis wär et dat Bescht, datt dat esou séier wéi méiglech geschitt. Datt den CA ofstëmmt, mä et läit net un eis. Mir hoffen, datt et net eréischt Enn Juni ass.



