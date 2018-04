X

Zanter 1973 gëtt et zu Rëmeleng de Musée des Mines. 10 Joer virdrun gouf do eng leschte Kéier Eisenäerz ofgebaut. Um 1. Abrëll sinn déi éischt Visiteuren nees duerch d'Mine mat hirem Guide gaangen an hunn en Abléck an d'Geschicht vun der Lëtzebuerger Eisenäerzindustrie kritt.

D’Rëmelenger Mine gouf „Mausfaal“ genannt. De Guide, Albert Kreitz, mat Erklärungen um RTL Mikro





Den Numm krut d'Galerie vun de Mineuren, well et déi geféierlechste Minn war, déi mer zu Lëtzebuerg haten. Eleng an dëser Minn gouf et iwwer 60 Doudeger dowéinst ass se dann och schonn 1963 zougemaach ginn. An der Minn hunn och ni Maschinne geschafft, well dat duerch d'Vibratioun einfach ze geféierlech war.

Bis Juni huet de Musée des Mines vun Donneschdes bis Sonndes d’Diere fir d’Visiteuren op.



Méi an Toun a Bild den Owend bei de Kollege vun Télé Lëtzebuerg.