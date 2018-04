RTL.lu gëtt Iech awer och d'Geleeënheet, fir gratis beim komplett ausverkaaftene Concert vu Macklemore mat derbäi ze sinn. Wat musst Dir dofir maachen?

Schéckt einfach eng SMS mam Saz "RTL, schéck mech bei Macklemore", Ären Numm an E-Mail-Adress op de 62468 (0,50 € / SMS) a gewannt Är 2 Ticketen.

Vill Gléck!



MACKLEMORE FEAT SKYLAR GREY - GLORIOUS (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

MACKLEMORE FEAT KESHA - GOOD OLD DAYS (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

MACKLEMORE & RYAN LEWIS - THRIFT SHOP FEAT. WANZ (OFFICIAL VIDEO)

Am Kader zu senger Europa-Tour, wou den neien Album Gemini virgestallt gëtt, kënnt de Rapper aus Seattle och op Lëtzebuerg. Gemini ass den éischte Soloalbum vum Macklemore zanter 2005 a koum am September 2017 eraus.Op sengem neien Album Gemini sinn ënner anerem d'Lidder Glorious a Good Old Days, déi een och aus de Charts kennt.Grouss eraus koum de Macklemore ënner anerem wéinst dem Lidd Drift ShopObwuel de Concert komplett ausverkaf war, konnt den Atelier nach e puer VIP-Ticketen an de verkaf bréngen, déi een och nach op hirem Site ze kafe kritt.