Déi 8. Editioun vum Luxembourg City Film Festival ass eriwwer, mä d’Ekipp vum Festival schafft bis zur nächster Editioun weider u Kinos-Events och fir e jonke Public.

Um Sonndeg, de 6. Mee organiséiert de Luxembourg City Film Festival zesumme mat der Cinémathéik de YOUNG AUDIENCE AWARD vun der European Film Academy fir d’drëtt Kéier hei zu Lëtzebuerg. Jonker tëscht 12 a 14 Joer, déi sech fir Filmer interesséieren, sinn agelueden, fir un dësem Event als Jurysmemberen deel ze huelen.

Den EFA YOUNG AUDIENCE AWARD wielt all Joer dräi europäesch Filmer aus déi dann engem jonke Publikum a ganz Europa an doriwwer raus gewise ginn. Während dësem eemolegen Event – dem YOUNG AUDIENCE FILM DAY (de 6. Mee vu Moies 10:30 Auer bis owes 21:00 Auer) – kucken um ganze Kontinent déi Jonk parallel d’Filmer, diskutéieren zesummen, a stëmme fir hire Liiblingsfilm. Dëse jonken, europäesche Jury iwwermëttelt dann déi jeeweileg national Resultater live op Erfurt an Däitschland, vu wou d’Präisiwwerreechung op www.yaa.europeanfilmawards.eu, der offizieller Website vum Event, iwwerdroe gëtt. Um selwechte Site fannt Dir och weider Informatiounen zum Dag, den ausgewieltene Filmer an de Stied déi um Young Audience Film Day deelhuelen.

Dëst Joer si folgend Filmer nominéiert:

- LA FUGA (GIRL IN FLIGHT), vum Sandra Vannucchi (Italien / Schwäiz, 2017)

- HOBBYHORSE REVOLUTION, vum Selma Vilhunen (Finnland, 2017)

- WALLAY, vum Berni Goldblat (Frankräich / Burkina Faso / Qatar, 2017)

Interesséiert Jugendlecher kënne sech iwwert register@luxfilmfest.lu umellen. D’Participatioun um Dag an déi eenzel Filmviirstellunge si komplett gratis. Zousätzlech Informatiounen zum dësem ganz speziellen europäesche Projet stinn um Site vum Festival: http://www.luxfilmfest.lu/de/event/european-film-academy-young-audience-award-2018.

Déi nominéiert Filmer ginn an der Stader Cinémathéik mat franséischen an däitschen Ënnertitel gewisen – mat Ausnahm vu Wallay, enger franséischer Produktioun mat däitschen Ënnertitel.



PDF: Communiqué iwwer Young Audience Awards (fr)



PDF: Communiqué iwwer Young Audience Awards (en)