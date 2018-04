© Ryck Thill / RTL Télé Lëtzebuerg

Do steet nämlech en aalt Auerwierk, wat zënter 70 Joer net méi a Betrib ass, an elo ausernee geholl an da komplett restauréiert gëtt. Den Comité Alstad huet d'Propos gemaach, fir den Mechanismus an d'Rei ze setzen, an duerno och dem Public zougänglech ze maachen.



D’Aarbechten hunn dës Woch ugefaang. Responsabel fir d’Restauratioun ass den Auremecher Georges Jungbut, dee säin Atelier an der Strooss nieft der Mëchelskierch huet.

© Ryck Thill / RTL Télé Lëtzebuerg © Ryck Thill / RTL Télé Lëtzebuerg © Ryck Thill / RTL Télé Lëtzebuerg © Ryck Thill / RTL Télé Lëtzebuerg © Ryck Thill / RTL Télé Lëtzebuerg © Ryck Thill / RTL Télé Lëtzebuerg « ZréckWeider »

D'Auerwierk gouf am Elsass gebaut an 1903 an der Mëchelskierch montéiert.



De ganze Reportage den Owend am Journal op der Tëlee.