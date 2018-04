De Bouwechouer vum Conservatoire hat e grousse Succès an Amerika mat Wierker vun Jenkins, Copland, Bernstein ... a mat "Un der Atert" op Englesch a Lëtzebuergesch. © Pueri Cantores

An do konnten déi kleng musikalesch Botschafter vu Lëtzebuerg elo e grousse Succès verzeechnen - an och e Stéck Lëtzebuerger Patrimoine an d'Häerzer vun den Amerikaner planzen.Virun dräi Joer war de bekannte Bouwechouer "Pacific Boychoir Academy" vu San Francisco zu Lëtzebuerg op Besuch bei de "Pueri Cantores". Deemools hate si an Neimënster en Openair-Concert ginn, an déi jonk Sänger vum "Rolls Royce" ënnert den amerikanesche Bouwechéier haten a Lëtzebuerger Familljen iwwernuecht.Dëser Deeg waren elo 38 jonk Sänger vu Lëtzebuerg zu Gaascht bei hiren amerikanesche Sängerfrënn, wou si iwwer Ouschteren e Workshop an e Concert zesumme gestalt hunn. Am Gepäck hat deen 1993 gegrënnte Bouwechouer "Pueri Cantores" vum Stater Conservatoire niewent amerikanescher Musek – d'"Chichester Psalms" vum Leonard Bernstein an Deeler aus den "Old American Songs" vum Aaron Copland – déi usprochsvoll Partitur "The Armed Man – A Mass for Peace" vum Karl Jenkins. Ënnert der Leedung vum Pierre Nimax jr. hu si déi Partiture brillant presentéiert. D'Montclair Presbyterian Church war bis op déi lescht Plaz besat – am Public waren och Lëtzebuerger, déi zanter 40 Joer a Kalifornien wunnen. Zum Ofschloss vum Concert gouf d'Lidd "Oh my darling, Clementine" fir d'éischt mat sengem engleschen Originaltext gesongen, an duerno an der Lëtzebuerger Versioun, déi de Jean-Pierre Welter 1945 geschriwwen hat, nodeems datt en amerikaneschen Zaldot him dat Lidd zu Réiden an engem Café virgesongen hat. An de Lëtzebuerger Refrain vun "Un der Atert" huet de begeeschterte Public mat de "Pueri Cantores" agestëmmt."Un der Atert" hat och e "Succès fou", wéi déi Lëtzebuerger Chouerformatioun, déi de Pierre Nimax jr. viru 25 Joer gegrënnt hat, op Ouschterméindeg an der Mt. Tamalpais United Methodist Church zu Mill Valley e Concert ginn huet – dës Kéier zesumme mam Meedercherschouer vun de "Singers Marin". Begleet gouf de Bouwechouer vun der Percussionistin Netty Glesener a vum Organist Paul Breisch. Am Public souz niewent Lëtzebuerger, déi an Amerika liewen, och de Lëtzebuerger Generalkonsul Pierre Franck, deen déi jonk Sänger mëttes op eng Pizza a Glace invitéiert hat an de Redwood vu Mill Valley, dem "kalifornesche Mëllerdall" - mat Schéissendëmpel!Souwuel d'Zesummenaarbecht mat de Chéier vun der "Pacific Boychoir Academy" wéi och mat de Memberen vun "Singers Marin" ware ganz positiv. An de Public zu Oakland wéi och zu Mill Valley war vun de Prestatioune vun de Lëtzebuerger hellop begeeschtert. Och den Dirigent Pierre Nimax jr. weist sech ganz zefridden: "D'Kanner haten e fantasteschen Homestay an hu vill erlieft. Mir haten e fruchtbaren Austausch mat dem 'Pacific Boychoir Academy' an dem 'Singers Marin'. Mir konnten a ganz gudde Konditiounen hei liewen a sangen."Niewent dem musikaleschen Deel stoungen e ganze Koup Visitten a sportlech Aktivitéiten um Programm. Bei herrlechen Temperature vun 20 Grad goung et op Entdeckungsrees duerch San Francisco, wou d'Golden Gate Bridge an de bekannte Cable Car natierlech net feelen duerften. Wann déi jonk Sänger e Freideg erëm zréck op Lëtzebuerg kommen, wäerte si mat villen Impressiounen am Gepäck um Findel landen.