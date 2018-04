"Kuckt an den Himmel. Frot Iech: Huet d‘ Schof déi Blumm gefriess oder net? An da gesitt Der, wien sech alles ännrt… Mä keng erwuesse Persoun wäert jeemools verstoen, firwat datt dat wichteg ass!" "Dat Wichtegst gesäit een nëmme mam Häerz. Dat, wourop et ukënnt, gesäit een net mat den Aen."

Hien huet deemools an der Zäit vum zweete Weltkrich an den USA gelieft, well et ze geféierlech a Frankräich fir hie war. Den Antoine de Saint-Exupéry war nämlech Pilot an am Krich agezu ginn. Niewebäi huet hien awer och ëmmer geschriwwen. D'Geschicht vum klenge Prënz ass direkt op franséisch an op englesch erauskomm. Et geet jo ëm e Pilot, deen mat sengem Fliger muss an der Wüst noutlanden an deen do engem klenge Jong begéint, dee gär hätt, datt de Pilot him e Schof moolt. Dono erzielt dee klenge Prënz vun deem Asteroïd, vun deem hie kënnt, vun de Vulkaner an de Beem an de Rousen, déi et do gëtt. A vu senger Rees op aner Planéiten, déi e gemaach huet a vun all deenen, déi en ënnerwee begéint huet. Dee siwente Planéit ass d'Äerd an do huet hie schonn eng Schlaang, e Rousegaart an e Fuuss kennegeléiert. Deen huet him och vill wichteg Saachen a Sätz gesot, Z.Bsp: "Et gesäit een nëmme mam Häerz gutt! - On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux". No all de Geschichten, mierkt de klenge Prënz, datt hien awer elo nees heem op säin Asteroïd wëll an de Pilot huet säi Fliger och nees gefléckt a ka weider fléien.