Et war um Fouss vun der Festungsstad Orvieto, wou am Joer 2000 bei Stroossenaarbechten déi 3 Tempelanlagen an déi zwou Haaptstroosse vum etruskeschen Hellegtum entdeckt goufen, no deene gouf schonns zanter e puer honnert Joer gesicht. Orvieto war eng vun den 12 Stied am haitege Mëttelitalien, déi ab 600 viru Christus déi Etruskesch Federatioun gebilt hunn. Objete vun dësem Site weist den MNHA elo an der Ausstellung Le lieu céleste. Les Étrusques et leurs dieux.Déi etruskesch Relioun war zum Deel vun der griichescher beaflosst an etruskesch Götter, wéi hei de Voltumnaé goufe spéider mat an déi réimesch iwwerholl. Den Hellegtum zu Orvieto hat awer net nëmmen eng reliéis Bedeitung, mee och eng politesch.Erstaunlech ass et, datt d’Objete vun den Ausgruewungen nach net an engem italienesche Musée gewise goufen. Fir d’Ausstellung zu Lëtzebuerg sinn dofir schonn Etruskologen aus der ganzer Welt ugereest.Thematesch Visitten a Konferenze komplettéieren d’Ausstellung, déi nach bis den 2. September dauert.