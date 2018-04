Reaktiounen op d'Ewechhuele vum W. Delvoye senger Kapell (09.04.2018) Fir vill Leit ass d'Kapell vum Wim Delvoye am Mudam e Wierk, dat zënter den Ufäng Deel vum Musée ass. Elo soll dem belsche Kënschtler säi Konschtwierk eraus...

Dem Wim Delvoye seng Kapell huet sech e besonnesche Stellewäert eruewert. Iwwert D'Mauere vum Musée eraus. D'CSV schwätzt vun engem eenzegaartege Wierk, dat zur Renommee vum Mudam bäidréit an iwwerhaapt zum Rayonnement an der Kulturszeen. Et einfach ewechzehuelen, géif net goen. „Ech fäerten datt dat e Schlag gëtt fir d'Credibilitéit vu Lëtzebuerg an der internationaler Kulturszeen. Ech hoffen, datt et no der Affär Lunghi net och eng Affär Delvoye gëtt“, seet d'CSV-Deputéierte a fréier Kulturministesch Octavie Modert.

Änneren an erklären

De Bléck vum Konschtkritiker ass do en aneren. Och wann e Wierk zu enger permanenter Kollektioun gehéiert, gëtt et wuel net éiweg ausgestallt. D'Museeë géifen dovunner liewen, dat si sech änneren, esou de Christian Mosar. „Ech mengen, datt een eppes ännert anert ass eng gutt Saach. Mee dat hei ass vläicht e bëssi séier geschitt, esou datt verschidde Leit irritéiert sinn.“

Mee grad well et esou onerwaard kennt, a well de Mudam eng nei Direktesch zënter Ufank vum Joer huet, misst een driwwer schwätzen, betount d'Octavie Modert. D'CSV huet deemno ugefrot, datt eng Diskussioun an der parlamentarescher Chamberkommissioun gefouert gëtt. Mat der Mudam-Direktesch, an och mam zoustännegen Kulturminister. Spréch de Xavier Bettel.

Zweifel un enger Amëschung

Eng gréisser Diskussioun ass allerdéngs net fir jiddereen esou evident. Den DP-Deputéierten André Bauler stellt kloer: D'Politik sollt sech aus kënschtleresche Choixe eraushalen. Wéi eng Wierker ausgestallt ginn, wier virun allem d'Entscheedung vun enger zoustänneger Persoun an zwar Direktesch vum Musée, d'Susanne Cotter. „Si verfügt iwwert kënschtleresch Fräiheet an Onofhängegkeet. An d'Politik huet sech net anzemëschen“, esou den DP-Politiker a President vun der parlamentarescher Kulturkommissioun.

Esou Decisioune leie bei der Direktesch vum Musée, mengt och de Christian Mosar. Hien gëtt ze bedenken: „Et ass hir Aufgab, wat si mat de Wierker mécht. Soss bräicht de Mudam jo keng Direktesch.“

"Demontéiert a net ofgerappt“

A weider weist den Expert och drop hin: Dem Wim Delvoye seng Kapell gëtt u sech net ofgerappt. Mee demontéiert a konservéiert. D'CSV wënscht sech jiddefalls méi Kloerheet, wéi d’Entscheedung am Musée motivéiert gëtt.

Fir de Mudam heescht et elo, d'Konscht vun der ëffentlecher Kommunaktioun ze beherrschen.



Verschwënnt mam Wierk och ee Stéck vum Musée?



Claudia Kollwelter - Diskussiounen ëm d'Kapell vum Delvoye



Virun 12 Joer, wéi de Mudam seng Dieren opgemaach huet, huet och eng méi aussergewéinlech Kapell hir Ouverture gehat. De Belsche Kënschtler Wim Delvoye krut deemools hei den Optrag, e Wierk fir e spezielle Raum am Musée ze konzipéieren. D‘Patricia Baum erkläert de Kontext vum Konschtwierk a freet sech, ob mat der Kapell net och en Deel Mudam-Geschicht verschwënnt.

De Wim Delvoye ass schonn zënter ville Jore mat senger Konscht zu Lëtzebuerg präsent. 2007 huet hie fir Diskussioune gesuergt wéinst sengem ëmstriddene Wierk "Cloaca", mat deem hien de mënschleche Verdauungstrakt maschinell nogebaut huet.



D‘Relatioune mam Mudam ware vun Ufank u gutt. Virun 2 Joer, fir den 10 Gebuertsdag vum Mudam, hat de Wim Delvoye eng grouss Eenzelausstellung, wou een di ganz Diversitéit vum Kënschtler entdecke konnt. Fir d’Ouverture vum Mudam gouf d’Kapell, ënnert der Direktioun vum Marie Claude Beaud, extra fir den 20 m2 grousse Raum gebaut an ugepasst an existéiert ënnert där Form keng zweete Kéier. Et ass en eenzegaartegt Wierk aus Metall, dat staark am Kontrast steet zum Ieoh Ming Pei senger puristescher Architektur.



D’Kapell ass am gotesche Stil gehalen, mee spéitstens beim zweete Bléck mierkt een datt et sech hei net ëm eng klassesch Kapell handelt. An de Fënstere, wou soss reliéis Illustratiounen ze fanne sinn, gesäit een hei provokativ Röntgenbiller. D‘Provokatioun ass meeschtens präsent am Wim Delvoye sengem kënschtleresche Schafen.



Zënter den 80er Jore probéiert hien ëmmer erëm d‘traditionell Grenzen ze briechen. Hien spillt gäre mat de Géigesätz a vermëscht al an zäitgenëssesch Elementer. D‘Kapell polariséiert virun allem duerch hir Motiver. Mat den atheistesche Messagen a Form vu provokative Biller schwätzt de Wim Delvoye d‘Thema vun der Relioun op eng méi zynesch Manéier mat Referenzen u seng eege Wierker.D’Kapelle mécht awer och Allusiounen un d’Vergänglechkeet, an ass souzesoen eng zäitgenëssesch Vanitas. Dës Kapell ass, niewent der Su Mei Tse hirem Sprangbur , eent vun de wéinege permanente Wierker, déi am Mudam ze gesi sinn an huet sech an de leschten 12 Joer zu engem Publikumsmagnéit entwéckelt.