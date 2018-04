Le programme officiel de l’édition 2018 des Journées du livre et du droit d’auteur a été présenté à la gare de Luxembourg, le jeudi 12 avril 2018, en présence de Guy Arendt, secrétaire d’État à la Culture.



La conférence de presse a eu lieu à l’intérieur de la gare de Luxembourg en partenariat avec les Chemins de fer luxembourgeois (CFL), qui co-organisent avec l’Initiativ Freed um Liesen ASBL la distribution annuelle du E Buch am Zuch – En train de lire – Lesen in einem Zug. La 20e édition du volume est consacrée au thème de la politique dans la littérature luxembourgeoise et sera distribué le 23 avril dans plusieurs gares du pays.



Dans son discours, Guy Arendt a félicité et remercié les acteurs du livre pour leur engagement sans faille et chaque année renouvelé en faveur de la promotion du livre, des droits d’auteur et de la lecture. Il a souligné que la 11e édition des Journées du livre et du droit d’auteur s’inscrit pleinement dans l'année européenne du patrimoine culturel, du fait que les acteurs du livre jouent un rôle important dans la transmission de la richesse du patrimoine écrit et littéraire.



La Journée mondiale du livre et du droit d’auteur



Jour anniversaire de la mort de deux grands écrivains, William Shakespeare et Miguel de Cervantes, le 23 avril a été choisi en 1995 par la conférence générale de l’Unesco comme date symbolique pour rendre un hommage mondial au livre et à ses auteurs.



En soulignant l’importance du livre en tant que moyen de communication le plus ancien, et son rôle qui reste essentiel à l’ère des médias électroniques, la journée vise à encourager chacun, en particulier les jeunes, à découvrir et redécouvrir le plaisir de la lecture, à comprendre le processus de création du texte et du livre, et les droits d’auteur qui en découlent.



L’édition 2018 a lieu du lundi 23 avril au dimanche 29 avril et s’organisera autour du thème fédérateur «Grouss Nimm – Grouss Geschichten: ënnerwee mam geschriwwene Wuert zu Lëtzebuerg». L’édition 2018 s’inscrit dans le cadre de l’Année européenne du patrimoine culturel et s’engage à mettre en évidence la richesse du patrimoine national et européen.



De la légendaire Mélusine à Robert Schuman en passant par Joseph Bech, Aline Mayrisch, Batty Weber, Lou Koster ou Eduard Steichen, l’histoire politique et culturelle du Luxembourg a été forgée par des personnalités d’exception. Le public est invité à découvrir le Luxembourg à travers ces hommes et femmes, leurs engagements, leurs paroles et leurs idées mises sur papier. Ce sera également l’occasion de jeter un regard au-delà des biographies officielles, de se familiariser avec la personne privée, le destin humain et le récit intime qui se cache derrière ces histoires.



Durant sept jours, de multiples activités et manifestations seront proposées au grand public ainsi qu’aux classes scolaires. Le programme complet est consultable sur le site Internet: www.liesen.lu.



Les Journées du livre et du droit d’auteur sont coordonnées par la Bibliothèque nationale de Luxembourg et organisées par:

Archives nationales de Luxembourg

Bibliothèque nationale de Luxembourg

Centre national de littérature

Cité Bibliothèque

Commission nationale du Luxembourg pour la coopération avec l’Unesco

Fédération luxembourgeoise des libraires

Initiativ Freed um Liesen ASBL

Lëtzebuerger Bicherediteuren

Luxembourg Organization for Reproduction Rights

Ministère de la Culture

Ministère de l’Économie - Office de la propriété intellectuelle

Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse

Union luxembourgeoise des bibliothèques publiques