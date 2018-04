Den Auteur Gaston Vogel am Interview: Iwwert seng Passioun vum Schreiwen, déi indesch, asiatesch a jiddesch Kultur, d’Justiz, den Trump an d’Pensioun.

VIDEO: De Buchauteur am Interview

Kultur: Am meeschte gelies

Den Auteur Gaston Vogel am Interview (12.04.2018) Iwwert seng Passioun vum Schreiwen, déi indesch, asiatesch a jiddesch Kultur, d’Justiz, den Trump an d’Pensioun. De ganzen Interview mam Gaston Vogel

De Maître Gaston Vogel ass ee vun de bekanntesten Affekoten aus dem Land. Et gëtt allerdéngs eng Säit, déi manner bekannt ass, an dat ass déi vum passionéierten Auteur, Fotograf, Reesenden an Antiquitéiten- a Mineralie-Sammler.

D'Nathalie Reuter huet sech mat Star-Affekot iwwert seng rezent Publikatiounen ënnerhal. Iwwer zéng Joer huet de Gaston Vogel och am Kolléisch Geschichtscoure gehal iwwert déi indesch, japanesch a chinesesch Kultur.

„Ech si mäi ganz Liewen no Oste gaang. Ech hat ni de Besoin no Westen ze goen.“, esou de Gaston Vogel, dee sech als Asiat consideréiert.

Am Interview erkläert hien iwwerdeems, firwat hien och e grousse Fan vun der jiddescher Kultur ass, a wisou hien e Buch iwwer jiddesch Kierfechter erausbruecht huet.





Affekot versus Auteur, déi Fro huet sech fir hien ni gestallt. E Numm huet sech den Affekot vum Bommeleeër-Prozess scho laang gemaach, duerch seng kritesch Äusserungen a Positiounen zur politescher Aktualitéit. Déi mannste Leit wëssen allerdéngs, dass de Gaston Vogel zënter senger Jugend Tagebicher schreift. Am Gespréich geet hien op d’Motivatioun an op de Besoin an, déi hannert dem Schreiwen stiechen.

„Et ass e "fou" an et weess ee net, wat aus esou engem "fou" erauskënnt. Villäicht ass hien duerno à l’origine vun enger 3. guerre mondiale. Ech hunn Angscht", esou de Gaston Vogel iwwert den Donald Trump.

Thematiséiert gëtt och säi Manktem u Vertrauen an déi Lëtzebuerger Justiz an d’Gefor, déi vun engem amerikaneschen President ausgeet, deen tweet. Mir gi méi gewuer iwwert dem Maître säin Alldag a wisou ee säi Liewe laang en Apprenti ass. Iwwregens ass de Maître Gaston Vogel guer kee Frënd vum Wuert "Maître".