D'Statu gëtt beim Karl Marx-Haus opgeriicht (13.04.2018) De Kaddo vu China gëtt de 5. Mee, um Gebuertsdag vum Marx, offiziell ageweit.

Net wäit ewech vun der Porta Nigra steet en elo a Bronz gegoss, de Papp vum Kommunismus, de Karl Marx. 5 Meter 50 ass en héich, keen Zoufall, de 5.5 ass nämlech dem Karl Marx säi Gebuertsdag. Opgeriicht gouf d'Statu op enger Plaz nieft der Porta Nigra an nieft dem fréieren Haus vun der Famill Marx, bleift awer verdeckt bis d'Ouverture.



Mee schonn éier d'Denkmal de 5. Mee offiziell ageweit gëtt, gouf et Protest: Éischtens un engem esou groussen Denkmal vum Karl Marx selwer, schliisslech hätten am Numm vum Kommunismus vill Mënsche gelidden. Zweetens ass d'Statu e Kaddo aus dem kommunistesch regéierte China, d'Tréierer FDP zum Beispill hat vun engem vergëfte Kaddo geschwat.An awer huet d'Stad Tréier de Kaddo ugeholl, esou den Andreas Ludwig, CDU Schäffe vun der Stad Tréier. Déi Diskussiounen ëm de Karl Marx wieren him no logesch, de Karl Marx ass eng Perséinlechkeet. Allerdéngs wier vill Onrecht am Numm vum Karl Marx, also dem Marxismus geschitt, d’DDR a Russland wieren dem CDU-Politiker no ze nennen. Et muss een sech mat dëse Sujeten ausenanersetzen, a genee dat géif ee jo mam Musée zu Tréier, dem Karl-Marx-Haus, maachen. An och dës Statue ass nees eng Geleeënheet sech mat der Thematik ze beschäftegen.

E Freideg beim Opriichten huet nëmmen een eenzelen NPD Aktivist fläisseg a seng Triller-Päif geblosen a Parole gebierelt. Fir d'Zukunft ginn awer gewaltsam Attacken op d'Standbild gefaart, zum Beispill mat Faarfbeidelen. Dohier, esou den Andreas Ludwig, hätt ee Sécherheetspersonal engagéiert, dat dann och vun e Freideg un op d'Statue oppasst. Dat virun allem wann d'Baufirma net op der Plaz ass.





En NDP-Aktivist protestéiert géint d'Opriichte vun der Statu (13.04.2018) Och wann Tréier d'Heemechtsstad vum Karl Marx ass, ass d'Statue vum Philosoph awer deels héich ëmstridden.

Dës Sécherheetsmesurë kaschten d'Stad tëscht 5.000 an 10.000 Euro. Eng Mesure, déi awer absolut néideg wier, fir de 5. Mee, also d'Ouverture, net op d'Spill ze setzen.