De Kulturfunktionär Jean-Claude Arnault, deen der Akademie ganz no steet, soll 18 weiblech Akadamie-Memberen, Mammen an hir Duechteren, belästegt oder mëssbraucht hunn. Dernieft hat de Mann nach geheim Nimm vu Laureaten weiderginn.3 Membere vun der Akademie sinn zréckgetrueden.Den Arnault ass de Mann vun der Lyrikerin Katarina Frostenson, déi och Member vun der Akademie ass. Si ass zréckgetrueden. D'Koppel ass ënnergedaucht.Dat ass déi schwéierst Kris vun der schwedescher Akademie zënter hirer Creatioun 1786. De Kinnek wëlle sech elo an der Saach ze Wuert mellen.