Spektakel baséiert op leschtem Buch vum Charlie-Hebdo-Auteur (13.04.2018) 3 Joer ass et hier, datt d'Redaktioun vun Charlie Hebdo zu Paräis vun Terroristen attackéiert gouf.

De Gérald Dumont



A Form vun enger Liesung, gekoppelt mat Zeechnungen a Musek, gräift den Gérald Dumont, Metteur en scène, Extraiten aus dem Buch op, fir un d'Aarbecht vu Charlie Hebdo ze erënneren. Um Donneschdeg war de Spektakel an der Kulturfabrik zu Esch ze gesinn.Wéi vill aner Leit war och de Gérald Dumont vun den Evenementer vum 7. Januar 2015 schockéiert an niddergeschloen. Et war awer net de 7. Januar selwer, deen hien dozou bruecht huet, eppes ze maachen.Wou en de Spektakel konzipéiert huet, huet en virun allem un déi Jonk geduecht. E wollt eppes Einfaches, Spilleresches a pedagogesches maachen.

Den Text ass natierlech kritesch, soll de Public awer och zum Laache bréngen.







Nom Spektakel ass all Kéiers eng Renconter mat de Leit - bei där de Gérald Dumont mierkt datt ganz vill Leit de Besoin hunn fir iwwert dat ze schwätzen wat geschitt ass. An Frankräich gouf de Spectacel an verschiddenen Säll refuséiert - aus politeschen oder och anere Grënn.