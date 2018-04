Den zweefachen Oscar-Gewënner ass am Alter vu 86 Joer no kuerzer Krankheet gestuerwen.

© AFP (Archiv)

International bekannt gouf de gebiertegen Tschech notamment fir d'Filmer "One flew over the cuckoo's nest" mam Jack Nicholson, "Hair", "Amadeus" oder nach "Man on the moon" mam Jim Carrey.