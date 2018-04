Ben Harper an Charlie Musselwhite (14.04.2018) De Ben Harper an den Charlie Musselwhite touren de Moment mat hirem 2. Studioalbum duerch Europa, an hunn dës Woch och e Stopp zu Lëtzebuerg gemaach.

Politesch Vue vun Museker2013 goufen de Ben Harper an den Charlie Musselwhite vum deemolegen US President Barack Obama invitéiert fir e Concert am wäissen Haus ze spillen – eppes wat béit Muséker de Moment net wéilte maachen: Et ass mol net, datt ech et net géif maachen, ech kann einfach net! Ech kéint physesch net dohi goen, soulaang dee Mann do ass. Ech kann et einfach net.2016 huet de Ben Harper den Album „Call it what it is“ erausbruecht – den Titelsong goung ëm Rassismus a Police-Gewalt géintiwwer der afroamerikanescher Communautéit an Amerika – en Thema, wat och haut nach aktuell ass. Op d’Fro, wat ännere misst, ass et fir den Museker net evident ze äntweren:B: Et ass éischter eng Konversatioun, wéi eng Fro – leider! Mee ech géing déi immens gär mat Iech féieren – well esou kann et net weidergoen.C: Mir missten zréck kommen op méi Maturitéit, Matgefill an HäerzDe Blues ass fir béid Museker méi wéi just e Museks-Genre, et ass eng Kultur, an och e Moyen fir sech auszedrécken: Et ass onméiglech fir eis anzeschätzen, wat duerch artistesch a kreativ Leeschtung konsequent a wat inkonsequent ass. Heiansdo brauch et bëssen Zäit, bis et eppes ukënnt, heiansdo kënnt et och einfach net un. Mir sinn net voll vun eisen eegene Stëmmen, mee och net blann géintiwwer der Kraaft vun der Iwwerzeegung.Um Concert am Atelier huet den Ben Harper dem Donald Trump den Titel “I don’t believe a word you say“ dediéiert.