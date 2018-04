UNexpected Treasures: De Reportage vum Claudia Kollwelter



Biller, Bicher, Toun, Videoen, Skeletter – d'Panoplie vun Objeten, déi am Naturmusée ze gesinn ass, ass grouss. Et fillt ee sech bësse wéi op enger Rees duerch d’Zäit, duerch d’Lëtzebuerger Geschicht.



D’Ausstellung beschäftegt sech engersäits domat, wéi en Objet iwwerhaapt emol an eng Ausstellung kënnt, a stellt d’Fro, ob et Objeten ginn, déi eppes zum Land kënnen aussoen a wa jo wéi. Vue datt eng Réi Instituter och Fuerschungsinstituter sinn, gëtt och gekuckt wéi d’Objete valoriséiert ginn, wéi restauréiert.



Och de Patrimoine immateriell, zum Beispill Traditiounen wéi d'Sprangprëssessioun sinn Deel vun der Expo. Et geet awer och iwwer d’Sprooch oder Lëtzebuerger Kënschtler. Ganz houfreg ass de Patrick Michaely op e speziellen Objet: de Kifer vun engem Pliosaurier, e Mieresreptil. En Deel vun deem Kapp houng iwwer 20 Joer schonn an den Ausstellunge vum Musée.



Bis de 26. August kann ee sech déi sëllechen Objeten am Naturmusée ukucken a méi iwwert de kulturelle Patrimoine vun eisem Land gewuer ginn. Vernissage vun der Expo ass iwwregens um Dënschdeg am Naturmusée.





Ënnert Millioune vun Objete goufen der ronn 50 erausgepickt, déi ee vun e Mëttwoch un am Naturmusée gesi kann. Am Kader vum europäesche Joer vum kulturelle Patrimoine ginn déi speziellst a besonneschst Wierker an dëser Expo wéi "Tresore" gewisen.