En Donneschden den Owend haten déi zwee Museker d'Auszeechnung fir hiren Album ''Jung, Brutal, Gutaussehend 3'' an der Kategorie HipHop kritt.Op dëser Plack sinn awer immens kontrovers Textpassagen.Den däitschen Ausseminister Heiko Maas sot zum Beispill via Twitter, antisemitesch Provokatiounen hätte keng Präisser verdéngt, si wären einfach eekleg.Den däitsche Kultur-Rot reprochéiert den Organisateuren vum Echo, just no kommerzielle Critèren decidéiert ze hunn.