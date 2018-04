D'Gebai hat bekanntlech missten zougemaach ginn, nodeems den 20. Mäerz Bettwanzen a verschidden Deeler vum Sall fonnt gi waren.





Cinémathèque muss ee Mount laang zougemaach ginn (20.03.2018) Onkommentéiert Videomaterial

Et gouf en Traitement mat waarmer Loft vu 60 Grad gemaach, wéi et am Communiqué heescht. Insektemëttel wiere keng an den Asaz komm.Fir op Nummer sécher ze goen, datt keng Déiercher méi do sinn, gouf de Sall vun engem speziellen Hond kontrolléiert.Déi éischt Seance ass fir e Freideg 18.30 Auer programméiert: « One, Two, Three » (USA 1961, Billy Wilder) an « To Be or Not to Be » (USA 1942, Ernst Lubitsch) um 20.30 Auer.