© Fotoen: RTL.lu, Grafik: RTL Télé Lëtzebuerg

Ouni Accent, dat ass kloer, ma ass et sécher Déifferdeng oder geet och Déifferdang, wéi et op dësem Schëld steet? © RTL.lu

Esou gesäit d'Lëscht vum CPLL mat de Schreifweise vun eisen Dierfer, Gemengen, Stied a Lieu-Diten aus.

Dem CPLL an deemno dann och der Gemeng no ass et op Lëtzebuergesch "Buerglënster" oder "an der Buerg". Dëst Schëld muss wuel adaptéiert ginn: "Eescheler" ass et elo offiziell fir "Eschweiler" bei Jonglënster ... fir dat "Lënster" net opgefouert gëtt an der Lënscht ("Maacher" fir Gréiwemaacher ass och net dran). D'Pinktelcher sinn ze vill, Konsdref geet duer ... Och hei ass den Trema ze vill: Kauneref geet duer ... © Luc Marteling « ZréckWeider »

"Kayl" op Lëtzebuergesch dann elo offiziell Keel, als Variant ass awer och Käl, wéi um Stroosseschëld, zougelooss.

Ass et Bourglënster, Burglënster oder Buerglënster oder awer just "an der Buerg"? Kritt Konsdrëf hanne wierklech en Trema op den e oder geet Konsdref duer? A wéi ass et mat den Nimm op -leng / -léng hannen, wéi Elleng, mat Accent aigu oder ouni?Jiddereen, dee sech scho mol mat der Schreifweis vu Lëtzebuerger Duerf- oder Stadnimm befaasst huet, dee weess, datt eis Orthographie engem d'Liewen net ëmmer einfach mécht.Ma elo gëtt et Hëllef! An zwar vun enger Plaz mat der néideger Autoritéit, nämlech vum "Conseil permanent de la langue luxembourgeoise", kuerz CPLL. Um Site vum CPLL war ëmmer eng relativ praktesch Lëscht mat den Nimm op Lëtzebuergesch, Däitsch, Franséisch an Englesch ze fannen, du war déi awer op eemol offline, well se iwwerschafft gouf.De Conseil fir d'Lëtzebuerger Sprooch hat nämlech 2017 den Ulaf geholl, fir déi lëtzebuergesch Schreifweis vun den Uertsnimm a vun aneren Nimm ze klären. Vum Kadaster war d'Lëscht mat den Uertschaften an d'Lëscht mat de Lieu-dite geholl ginn an de CPLL hat sech déi lëtzebuergesch Schreifweisen ugekuckt an deelweis modifizéiert. D'Resultat kruten d'Gemengen am Oktober 2017 pour avis matgedeelt.An déi hu sech och dofir interesséiert, wéi si an hir Uertschafte selwer genannt respektiv geschriwwe ginn, well bis op eng hallef Dosen hunn all d'Gemenge geäntwert, esou de CPLL op sengem Site. Mat deenen Avisen huet de CPLL eng nei Lëscht opgestallt, déi d'Lëtzebuerger Schreifweis vun den Uertschaften an de Lieu-diten aus dem Land, mat de Quartiere vun de Stied, festleet. Déi Lëscht goung viru Kuerzem online.Iwwert d'Lëscht schreift de CPLL selwer: "Esou wäit ewéi méiglech gouf de Wënsch vun de Gemengen entsprach. Verschidden orthographesch Reegele sinn awer agehal, wéi z. B. datt bei den onbetounten Endsilben keng Accenten an Tremae stinn: Monnerech, Diddeleng, Welschent."Ënnert der Rubrik vun de regional oder lokal geschriwwene Varianten kënnen deemno wéi och méi Schreifweisen erfaasst ginn, wann d'Gemengen dat esou mellen.Fir dann op d'Froe vum Ufank ze äntweren: Et ass Buerglënster oder eben "an der Buerg", Konsdref kritt hanne keen Trema, well d'Silb -dref net betount ass a -leng kritt ni eng é, well och onbetount, et ass also Rëmeleng (just déi 1. Silb ass betount, dofir och keen zweeten ë), Diddeleng, Schëffleng an och Déifferdeng (Déifferdang ass iwwregens net - oder nach net - als Variant erfaasst).D'Lëscht vum CPLL informéiert awer net just iwwer déi richteg Schreifweis, si enthält nach e puer praktesch Zousazinfoen. An der Lëscht vum CPLL stinn nämlech:- de franséischen offiziellen Numm- d'Kategorie Uertschaft oder Lieu-dit an och Gewässer-Bësch-Kopp, Regioun oder Ausland mat e puer lëtzebuergeschen Nimm vun Uertschafte vun déisäits de Grenzen- d'Gemeng- den Numm op Lëtzebuergesch, wéi en elo festgehalen ass- lokal a regional Varianten, déi am Geschriwwene gebraucht ginn- den Artikel, wann dee gebraucht gëtt: de Briddel, d’Supp- d’Prepositioun an der Äntwert op d'Fro: Wou wunns de, wou bass de? Um Briddel, an der Supp.De CPLL ass och op fir Commentairen (einfach op cpll@cpll.lu mailen) an op dem Site CPLL.lu kann een d'Lëscht och als Excel-Fichier eroflueden.Iwwregens: Och am LOD, dem Lëtzebuerger Online Dictionnaire, dee jo de Status vun engem offiziellen Dictionnaire vun der Lëtzebuerger Sprooch huet, fënnt een d'Nimm vun den Dierfer a Stied. Einfach op LOD.lu duerno sichen. Et kritt ee souguer nach eng Landkaart a Biller vu Google View offréiert.D'Lëscht vum LOD ass och als Open Data disponibel.