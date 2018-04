© igor-levit.de

Et ass e Protest géint d'Echo-Iwwerreechung un d'Rapper Kollegah a Farid Bang. Fir de Pianist Igor Levit wier d'Decisioun deenen Zwee esou ee Präis ze ginn e komplett irresponsabele Feeler vun der Jury. Et wier gläichzäiteg och den Ausdrock fir den aktuellen Zoustand vun eiser Gesellschaft. Antisemitesche Parolen esou eng Plattform an eng Auszeechnung ze ginn, wier net z'erdroen.Den Igor Levit hat den Echo-Klassik 2014 kritt.Lescht Woch en Donneschdeg ware béid Rapper mam Musekspräis fir den Album "Jung, Brutal, Gutaussehend 3" ausgezeechent ginn, deen als antisemitesch kritiséiert gëtt. Do fënnt een zum Beispill Textpassage wéi: "Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen» an nach «Mache wieder mal 'nen Holocaust, komm' an mit dem Molotow».De Pianist ass net deen Eenzegen, dee säi Präis zeréckginn huet. Virdrun war et schonn de Museker a Grafiker Klaus Voormann, deen den Echo ganz rezent fir säi Liewenswierk kritt hat. Och de Notos Quartett vu Berlin huet des Decisioun geholl. De Sänger Peter Maffay huet donieft gefuerdert, dass déi Responsabel missten zerécktrieden.De Bundesverband "Musikindustrie" huet, am Kader vun de Protester annoncéiert, d'Konzept vum Präis z'iwwerschaffen.