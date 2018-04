© Nadine Gautier

D’Philharmonie huet e Mëttwoch hire Programm fir déi nächst Saison presentéiert, ee Programm, deen op vill Interessi gestouss ass, wann ee kuckt, wéi vill Leit sech dëse Rendez-vous net entgoe wollte loossen.

Nieft de ville klassesche Concerten, déi weider den Haaptkär vum Programm vun der Philharmonie och fir déi nächst Saison 2018/2019 sinn (zum Beispill mam Anne-Sophie Mutter), setzt een awer och dëst Joer nees op Festivaller. Do zum Beispill op den "Atlantico", deen den Accent op déi lusophone Länner leet. Den Direkter vun der Philharmonie de Stephan Gehmacher erkläert, dass et hei ëm déi portugisesch a natierlech och brasilianesch Kultur geet.





Programm Philharmonie 2018-2019/Reportage Nadine Gautier