© AFP (Archiv)

D'Management vum Avicii huet e Freideg den Owend an engem Statement matgedeelt: " An déiwer Trauer musse mer haut den Doud vum Tim Bergling, och bekannt als Avicii, annoncéieren. Hien gouf e Freideg Nomëtteg dout zu Muskat am Oman opfonnt. Seng Famill ass um Buedem zerstéiert a mir bieden iech alleguerten, d'Privatsphär vun der Famill an dëse schwéieren Zäiten ze respektéieren."Ënnert anerem Lidder wéi "Levels", "Wake me up" oder "Hey Brother" hunn de jonke Schwed iwwer Nuecht zu engem Superstar gemaach.

Am Abrëll 2016 hat den Avicii matgedeelt, datt hien net méi géing live optrieden a sech an Zukunft op säi Liewen als Mënsch hannert dem Kënschtler konzentréiere wéilt. "Hallo Welt! Merci, datt ech esou vill Jore meng Dreem verwierkleche konnt. Ech wäert fir ëmmer dankbar sinn, dat alles mat der Hëllef vu mengem Team a menge Fans erreecht ze hunn", sou den Tim Bergling deemools op senger Facebook-Säit.