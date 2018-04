© RTL-Archiv

Et ass dee wichtegste Literaturpräis zu Lëtzebuerg: all Joer gëtt mam Servais-Präis dat bescht Buch aus dem leschte Joer ausgezeechent. Ënnert de Laureaten sinn eng ganz Rëtsch bekannte Nimm : Roger Manderscheid, Pol Greisch, Guy Rewenig, Jean Portante, Anise Koltz, fir der just e puer ze nennen. D'lescht Joer war en neien Numm dobäikomm, dee vun der Nora Wagener.

De Präis ass mat 6.000 Euro dotéiert. Den Nico Helminger huet de Präis schonn 2014 kritt.





Den Nico Helminger am Interview no senger Auszeechnung 2014.



Decidéieren huet en onofhängege Jury. Dee gouf presidéiert vum Jeanne E. Glesener, Member si Simone Beck, Odile Linden, Claude Mangen, Pierre Marson, Jeanne Offermann, Alex Reuter, Aimée Schultz a Sébastian Thiltges.D'Präisiwwerreechung ass de 24. Juni um 11 Auer am Centre National de Littérature zu Miersch.

Begrënnung vun der Jury

Dem Nico Helminger seng Kuerz Chronik vum Menn Malkowitsch sengen Deeg an der Loge gëtt mam Servais Präis 2018 ausgezeechent. Dëst Wierk ass e staarken neie Moment an der Entwécklung vum postmoderne Roman an der lëtzebuergescher Literatur. Déi kontrapunktesch Erzielstruktur spillt mat literaresche Gattungen, verbënnt philosophesch a kënschtleresch Iwwerleeungen, an dat an enger weltliterarescher a kulturtheoretescher Perspektiv. De Protagonist, vu senger Loge eraus, werft e kriteschen a wéineg kamoude Bléck op sozial Konditionéierungen, Ideologien a Virstellungen, deenen den Individuum an der zäitgenëssescher, globaliséierter Gesellschaft ausgesat ass. Konsumrausch, Burn-out, Nation Branding, Finanzskandaler gi kommentéiert an de Verloscht vun der Komplexitéit vum Denke bloussgestallt. D’Sprooch ass aussergewéinlech staark an duerchgängeg iwwerzeegend, op am Ëmgank mam Humor, am Erëmgi vun abstrakten Iddien oder an der Beschreiwung vun tëschemënschleche Bezéiungen a sexuellem Pleséier.

Les lauréats du Prix de la Fondation Servais

1992 : MANDERSCHEID Roger

1993 : GREISCH Pol

1994 : PORTANTE Jean

1995 : KOHNEN Joseph (Prix spécial)

1996 : JACOBY Lex

1997 : STECKEL Margret

1998 : ENSCH José

1999 : HOSCHEIT Jhemp

2000 : SCHMOETTEN Pol

2001 : HARSCH Roland

2002 : HELMINGER Guy

2003 : SORRENTE Jean

2004 : MUNO Claudine

2005 : JACOBS Jean-Paul

2006 : REWENIG Guy

2007 : SCHLECHTER Lambert

2008 : KOLTZ Anise

2009 : SAX Pol

2010 : REWENIG Guy (Tania Naskandy)

2011 : KRIER Jean

2012 : ORTLIEB Gilles

2013 : GREISCH Pol

2014 : HELMINGER Nico

2015 : MEYER Roland

2016 : PORTANTE Jean

2017 : WAGENER Nora