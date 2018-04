Déi 3 éischt Präisser an der Kategorie 18-26 Joer

Laureaten Kategorie 12-17 Joer

23/04/2018 Interview mam Antoine Pohu



Fir déi 4. Editioun vum Prix Laurence, deen am Kader vum LiteraTour Beetebuerg organiséiert gëtt, haten 92 Auteuren 182 Texter erageschéckt an de Kategorien 12-17 Joer an 18-26 Joer.An all Kategorie gouf et 14 Finalisten, déi vun engem Jury ausgewielt goufen. E Samschdeg an e Sonndeg hunn déi jonk Auteuren hir Texter musse viru Publikum a virum Jury am Café Littéraire virdroen.An der Kategorie vun de Jonken tëscht 12 an 17 Joer geet en éischte Präis un d'Eline Klaassen fir den Text "Als wir noch Fussball spielten".An der Kategorie 18-26 Joer gewënnt den Antoine Pohu mat "Le masque".

D'Laureaten Kategorie 18-26 Joer

D'Finalisten Kategorie 12-17 Joer

D'Finalisten 18-26 Joer

All d'Laureaten:Alterskategorie 12 - 17 Joer(15)Als wir noch Fussball spieltenCamal Tahireddine (17) - Framboise parfum bougie / Comme chaque pensée...Jelena Thiel (14) - Imaginary friendsBen Delvaux (15) - WaldspaziergangTiara Partsch (15) - Bittersweet memoriesEline Klaassen (15) - Als wir noch Fussball spieltenAlterskategorie 18 - 26 Joer(18) - Le MasqueRomain Haas (18) - La BibliothèqueMargarita Artemenko (18) - Ein WeinglasJulien Weiland (20) - The Final Stand of RedfistCelia Kieffer (20) - Ze spéitRomain Haas (18) - La BibliothèqueAm Jury waren: Vesna Andonovic, Martine Forty, Christiane Kremer, Jérôme Jaminet, Thomas Schoos a Pit Hoerold.All Detailer, Nimm, Fotoen an d'Texter fënnt een um Site vum Prix Laurence.