An sech sollt den Acteur Gérard Depardieu jo den 29. an 30. Abrëll an der Philharmonie spillen. Den 30. Abrëll fält allerdéngs aus, den 29. Abrëll bleift.

De Gérard Depardieu am Februar zu Marseille © AFP

Wéi d'Philharmonie op sengem Internet-Site matdeelt, wäert ee vun den zwee Concerte vum Gérard Depardieu Enn Abrëll ausfalen. Dat huet den Organisateur vum Concert «Gérard Depardieu chante Barbara» Y2C ENTERTAINMENT matgedeelt. De Concert vun e Samschdeg 30. Abrëll 2018 um 20.00 gouf deemno ofgesot, den Datum virdrun, also den 29. Abrëll um 18:00 gëtt bäibehalen. Persounen déi Tickete fir de Concert vum 30. Abrëll hunn, goufen oder gi vum Organisateur via Courrier informéiert.





REMARQUE: Y2C ENTERTAINMENT, l’organisateur du concert «Gérard Depardieu chante Barbara» à la Philharmonie, nous informe que malheureusement l’artiste a dû reporter la représentation du lundi 30 avril 2018 à 20:00. Toutefois, la représentation du dimanche 29 avril à 18:00 est maintenue. Les personnes ayant déjà des tickets pour le concert annulé du 30.04.2018 seront contactées par courrier.

Organisé par Y2C Entertainment and Invest

Gérard Depardieu: Frëndschaft mam Barbara



"La Dame en noir" gouf se dacks genannt, den 24. November 2017 waren et 20 Joer hier, datt d'Barbara gestuerwen ass. De Gérard Depardieu huet d'Barbara ganz gutt kannt an an den 1980er Joren hate se e ganz interessante Spektakel zesummen: "Lili Passion". D'Barbara huet eng Sängerin gespillt a gesongen, a gouf op der Bühn vum Depardieu begleet, hien hat d'Roll vum "Assassin", deen ëmmer grad an där Stad e Mord begaangen huet, an där d'Sängerin opgetrueden ass. Dat hat deemools e grousse Succès an dobäi ass tëscht deenen Zwee eng grouss Frëndschaft entstanen.

1986 Spectacle "Lily Passion" © AFP

D'Barbara ass wierklech eng Grande Dame vun der franséischer Chanson, eng Fra, déi och an hiren Texter op villes opmierksam gemaach, op Ongerechtegkeeten oder och op dat, wat hir selwer geschitt ass, Bsp Mëssbrauch, en Thema dat se am Lidd "L'aigle noir" verschafft huet.

Depardieu "chante" ou "raconte" Barbara?



Am Kader vum 20ten Doudesdag huet den Depardieu lescht Joer mam Pianist Gerard Daguerre, dem Pianist vum Barbara e Spektakel "Depardieu chante Barbara" opgebaut mat deem hien duerch hir Lidder u se erënnert huet. Am Fréijoer ass en domadder am Theater "Les bouffes du Nord" zu Paräis opgetrueden an herno méi spéit am November nach emol am Cirque d'hiver Bouglione. En hat domadder zimlech vill Succès och mam Album, deen erauskomm ass.

Depardieu iwwer "gutt Kritiek"



D'Kriticken a Frankräich waren zimlech gutt, virun allem fir den Optrëtt.

Depardieu mécht Kritik un aneren



De Gérard Depardieu kann dogéint awer ganz gutt ausdeelen, him huet villes net gefall, wat gemaach gouf, fir un d'Barbara z'erënneren, de Patrick Bruel huet e ganz kräfteg kritiséiert an engems huet en all Chansonnieren à la Brel, Ferré mol einfach als schlecht Sänger a Museker duergestallt. Och de Film "Barbara", dee lescht Joer an d'Kinoe koum - am RTL-Interview huet en dee Film vum Mathieu Almaric mam Jeanne Balibar awer méi wéi gelueft.

1986 © AFP

Depardieu op der Bühn



Op der Bühn huet hie sech iwwregens ëmmer méi wuel gefillt. Den Ament ass en op Tournée an den 29. an 30. Abrëll invitéiert hien an d'Philharmonie.